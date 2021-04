SV Sandhausen-Amburgo giovedì | ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 22 aprile 2021) Match di grande importanza questa sera al BWT-Stadion am Hardtwald di. La penultima ospita la terza in un incrocio, anche emotivo, di grande fascino per chi segue la serie cadetta tedesca. Il match era stato originariamente programmato per il 16 aprile ma poi è stato rimandato per i soliti problemi di COVID tra i InfoBetting: Scommesse Sportive e