Supervivientes, Valeria Marini sotto accusa: la clamorosa affermazione (Di giovedì 22 aprile 2021) Un annuncio clamoroso su Valeria Marini e la sua apparizione a Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi Valeria Marini è una delle naufraghe in Honduras nella versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Supervivientes. Insieme a lei, c’è un altro italiano, Gianmarco Onestino con cui sembrava aver avuto un flirt nelle prime puntate del reality show. LEGGI ANCHE > L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Un annuncio clamoroso sue la sua apparizione a, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosiè una delle naufraghe in Honduras nella versione spagnola dell’Isola dei Famosi,. Insieme a lei, c’è un altro italiano, Gianmarco Onestino con cui sembrava aver avuto un flirt nelle prime puntate del reality show. LEGGI ANCHE > L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

marcod64663391 : @KSeregni si è incasada la Valeria ?????? eh no gorillona no por favor ???????? #isola #bargiomba #tzflop #Supervivientes - Veruska37136436 : RT @fabiodagostiino: Volato per Valeria Marini detta anche la ??TIGRES?? #Supervivientes #SV2021 #valeriamarini - zazoomblog : Valeria Marini prima il litigio poi il bacio sulle labbra con Lara Sajen a Supervivientes - #Valeria #Marini #prima… - blogtivvu : Ex fidanzato di Valeria Marini commenta Supervivientes e la offende sul peso: “E’ fuori forma!”… - BITCHYFit : Valeria Marini a Supervivientes litiga con Lara Sajen (poi la bacia in bocca) -