Superlega, Rummenigge: "Parlerò con Agnelli, facciamo calmare le acque. Ceferin? Mi ha chiesto una cosa"

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport, parlando della Superlega, progetto naufragato dopo neanche 72 ore dalla sua nascita. L'ex campione dell'Inter e della Nazionale tedesca, avrà il compito di fare da mediatore tra i 12 top club dell'iniziale progetto di scissione, l'Uefa e tutti il calcio europeo.

"Non ha vinto il Bayern e nemmeno Rummenigge, bensì il calcio vero. Quello di cui tutti siamo innamorati. Io sono conosciuto per essere un uomo di dialogo e non di guerra. Così il presidente della Uefa, Ceferin, mi ha chiesto di dargli una mano per risolvere i problemi e ripartire dopo giornate difficili. Ceferin ha affrontato le difficoltà in modo eccezionale, svolgendo un grande lavoro"

