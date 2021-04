Superlega | l' autogol di Agnelli irrita il cugino Elkann medita il cambio in casa Juve

Advertising

Nel giro di due giorni il figlio di Umberto si è visto scoppiare in mano l'affaire. È passato per avido traditore, protagonista impeccabile di quel teatro di potenza che furono le tragedie ...Il progettoè diventato unper la Juventus in Piazza Affari. Sul listino di Borsa milanese il titolo cede l'11,75% a 0,77 euro, ampliando il già forte rialzo segnato in apertura. Un crollo che ...Dura, durissima, implacabile è la legge della stampa, per cui quello che scrivi la sera prima può essere smentito nella notte e suonare ironico al mattino, con il giornale fresco di rotativa. Accade c ...Telefonata tesa tra i due. Per la successione spunta un altro nome di famiglia: Alessandro Nasi, compagno della Seredova ...