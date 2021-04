Superlega: i tifosi dell’Arsenal si ribellano contro Kroenke (Di giovedì 22 aprile 2021) La Superlega ha fatto solo rumore, tanto rumore, e pochi fatti. Se ne sono accorti immediatamente gli stessi club che l’hanno in messa in piedi in fretta e furia andando contro tutti i principi dello sport. Se ne sono accorti i presidenti, gli allenatori e i dirigenti sportivi che hanno bollato questa lega come rappresentante dell’anticalcio. E se ne sono accorti anche i tifosi. Soprattuto in Inghilterra, la patria del fideismo calcistico e della passione dei colori, hanno alzato la voce riuscnendo ad ottenere quelli che volevano: la fine della Superlega. Ma non tutte le squadre inglesi hanno rispettato la voce del cuore dei propri supporters, ad esempio l’Arsenal ha commesso più di una gaffe in questa assurda e triste storia, che costerà caro al proprietario Stan Kroenke. Arsenal: coma ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Laha fatto solo rumore, tanto rumore, e pochi fatti. Se ne sono accorti immediatamente gli stessi club che l’hanno in messa in piedi in fretta e furia andandotutti i principi dello sport. Se ne sono accorti i presidenti, gli allenatori e i dirigenti sportivi che hanno bollato questa lega come rappresentante dell’anticalcio. E se ne sono accorti anche i. Soprattuto in Inghilterra, la patria del fideismo calcistico e della passione dei colori, hanno alzato la voce riuscnendo ad ottenere quelli che volevano: la fine della. Ma non tutte le squadre inglesi hanno rispettato la voce del cuore dei propri supporters, ad esempio l’Arsenal ha commesso più di una gaffe in questa assurda e triste storia, che costerà caro al proprietario Stan. Arsenal: coma ha ...

Advertising

lorepregliasco : La #SuperLega era un'idea criticabilissima, ma l'ipocrisia populista 'il calcio è dei tifosi!!11!' mi sembra molto… - fraletizia : Ok, ora che siamo tornati al calcio dei tifosi immagino che si torni a giocare tutti alle 15, con prezzi popolari a… - AntoVitiello : #Maldini: 'Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni che riguardavano la #Superlega, l'ho… - ilio_3 : RT @lorepregliasco: La #SuperLega era un'idea criticabilissima, ma l'ipocrisia populista 'il calcio è dei tifosi!!11!' mi sembra molto pegg… - Gio6410 : RT @GuidoCrosetto: La SuperLega è morta, soprattutto per le reazioni dei tifosi e l’effetto a cascata sulla politica e sulle istituzioni.… -