Superlega, i tifosi del Manchester United protestano: 'Via Glazer' (Di giovedì 22 aprile 2021) Manchester (Gran Bretagna) " Lo stop alla Superlega non ferma la protesta dei tifosi del Manchester United , che stamattina si sono assiepati davanti al centro di allenamento della squadra, a ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 aprile 2021)(Gran Bretagna) " Lo stop allanon ferma la protesta deidel, che stamattina si sono assiepati davanti al centro di allenamento della squadra, a ...

Advertising

lorepregliasco : La #SuperLega era un'idea criticabilissima, ma l'ipocrisia populista 'il calcio è dei tifosi!!11!' mi sembra molto… - fraletizia : Ok, ora che siamo tornati al calcio dei tifosi immagino che si torni a giocare tutti alle 15, con prezzi popolari a… - AntoVitiello : #Maldini: 'Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni che riguardavano la #Superlega, l'ho… - Veto61061204 : RT @forzaroma: #ManchesterUnited, tifosi in protesta entrano nel centro sportivo - FOTO #Superlega #ManUTD - Vince08440165 : RT @capuanogio: #Maldini alzo zero: 'Mai coinvolto nelle discussioni per la #Superlega, l'ho saputo domenica sera. Decisa ad un livello più… -