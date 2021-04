Superlega, Florentino Perez precisa: “Juventus e Milan ancora dentro…” (Di giovedì 22 aprile 2021) Superlega, Florentino Perez non si arrende e rilancia. Il numero uno del Real Madrid, dopo lo stop alla competizione varata da dodici club europei, ha rivelato che il progetto continuerà ad esistere e che nessun club ha abbandonato la nave. I comunicati emessi dalle società separatiste all’alba delle numerose critiche, piovute da ogni lato del mondo, sembrano aver dato un taglio netto con il nuovo. Il dirigente spagnolo, però, ci ha tenuto a precisare che la Superlega non è affatto morta. Superlega, Florentino Perez sicuro: “Non è morta” “Tra noi 12 c’è sempre stata una società inglese meno convinta degli altri, e che ha contagiato negativamente il gruppo. Tra le altre società inglesi ci sono diverse persone in là con gli anni, si sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)non si arrende e rilancia. Il numero uno del Real Madrid, dopo lo stop alla competizione varata da dodici club europei, ha rivelato che il progetto continuerà ad esistere e che nessun club ha abbandonato la nave. I comunicati emessi dalle società separatiste all’alba delle numerose critiche, piovute da ogni lato del mondo, sembrano aver dato un taglio netto con il nuovo. Il dirigente spagnolo, però, ci ha tenuto are che lanon è affatto morta.sicuro: “Non è morta” “Tra noi 12 c’è sempre stata una società inglese meno convinta degli altri, e che ha contagiato negativamente il gruppo. Tra le altre società inglesi ci sono diverse persone in là con gli anni, si sono ...

