Superlega, Florentino Perez minaccia: “Per uscire dal progetto si pagano forti penali” (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ un fiume in piena Florentino Perez nell’intervista a El Larguero in cui ha dovuto affrontare il tema del naufragio della Superlega. Il presidente del Real Madrid ha minimizzato le difficoltà e specificato come il progetto sia ancora in piedi e che sia solo in stand-by per via dell’uscita delle squadre inglesi. Perez, però, ritiene che nessun club abbia realmente abbandonato in maniera decisiva l’accordo, visto che in questo caso si andrebbero a pagare forti penali: “La Superlega non è morta. Dicono che la Juventus se n’è andata, e non è così. Dicono che il Milan se n’è andato, e non è così. Anche gli inglesi sono ancora dentro, come il Barça. Siamo ancora tutti dentro perché per uscire bisogna pagare una forte penale”. ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) E’ un fiume in pienanell’intervista a El Larguero in cui ha dovuto affrontare il tema del naufragio della. Il presidente del Real Madrid ha minimizzato le difficoltà e specificato come ilsia ancora in piedi e che sia solo in stand-by per via dell’uscita delle squadre inglesi., però, ritiene che nessun club abbia realmente abbandonato in maniera decisiva l’accordo, visto che in questo caso si andrebbero a pagare: “Lanon è morta. Dicono che la Juventus se n’è andata, e non è così. Dicono che il Milan se n’è andato, e non è così. Anche gli inglesi sono ancora dentro, come il Barça. Siamo ancora tutti dentro perché perbisogna pagare una forte penale”. ...

Advertising

DiMarzio : LIVE | Florentino Perez a El Larguero: 'Lavoravamo al progetto #Superlega da tre anni, forse non siamo riusciti a s… - forumJuventus : Florentino Perez: 'Non siamo riusciti a spigare bene il progetto #SuperLega, sono deluso ma ne riparleremo insieme… - Tommasolabate : Tema di poco interesse, ormai. Ma penso che le interviste rilasciate da Florentino Pérez e Andrea Agnelli nelle ult… - NiScavelli : @andagn @juventusfc Florentino #Perez e @realmadrid non mollate! #SuperLega - FeyRune23 : RT @mirkonicolino: Florentino #Perez a #CadenaSer: 'La #SuperLega non è fallita, è in stand-by. Non è uscito nessuno ufficialmente, chi vuo… -