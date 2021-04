Superlega, Ceferin: “Ci saranno conseguenze, salvo solo il Barcellona” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Ho parlato con il proprietario della Roma e il proprietario del Marsiglia, che sono miliardari americani e hanno dichiarato pubblicamente che non si sarebbe mai iscritti a un campionato del genere perché rispettano i tifosi e la tradizione dei loro club. È ingiusto dire che i proprietari americani sono diversi, anche se è vero che il loro sistema sportivo è diverso“. Lo ha dichiarato Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, in un intervento al media sloveno 24ur in merito alla Superlega, progetto naufragato ad appena due giorni dall’annuncio. “Cosa succederà ora? Parleremo di calcio, ma nelle riunioni deciderò chi far sedere vicino a me. Così posso mettere qualcuno un po’ più lontano. Se questi club vorranno giocare ancora nelle nostre competizioni, dovranno avvicinarsi a noi e dovremo valutare cosa è successo, ma non voglio entrare nei dettagli, ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) “Ho parlato con il proprietario della Roma e il proprietario del Marsiglia, che sono miliardari americani e hanno dichiarato pubblicamente che non si sarebbe mai iscritti a un campionato del genere perché rispettano i tifosi e la tradizione dei loro club. È ingiusto dire che i proprietari americani sono diversi, anche se è vero che il loro sistema sportivo è diverso“. Lo ha dichiarato Aleksander, presidente della UEFA, in un intervento al media sloveno 24ur in merito alla, progetto naufragato ad appena due giorni dall’annuncio. “Cosa succederà ora? Parleremo di calcio, ma nelle riunioni deciderò chi far sedere vicino a me. Così posso mettere qualcuno un po’ più lontano. Se questi club vorranno giocare ancora nelle nostre competizioni, dovranno avvicinarsi a noi e dovremo valutare cosa è successo, ma non voglio entrare nei dettagli, ...

Advertising

Eurosport_IT : Nonostante la pandemia e il momento di crisi globale, il n.1 della Uefa ha percepito 450mila euro lordi in più risp… - GoalItalia : PSG fuori dalla Superlega, Ceferin ringrazia Al-Khelaifi: 'Valori del calcio rispettati' ?? - Gazzetta_it : #Ceferin ai ribelli: 'C'è ancora tempo per cambiare idea. La #Juve? 15 anni fa era in B...' - LukeRedblack : RT @sportface2016: #calcio #SuperLega, le parole del presidente #Uefa Aleksander #Ceferin: 'Mi aspetto delle scuse, salvo solo il #Barcel… - AlexJuventina34 : RT @Eurosport_IT: Nonostante la pandemia e il momento di crisi globale, il n.1 della Uefa ha percepito 450mila euro lordi in più rispetto a… -