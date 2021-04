Superlega, Ceferin: “Agnelli ha tradito, vi racconto la chiamata di sabato” (Di giovedì 22 aprile 2021) Aleksander Ceferin racconta un altro retroscena per quanto riguarda il ruolo di Andrea Agnelli e di quella famosa chiamata prima dell’entrata in scena della Superlega. Il presidente della Uefa aveva definito Agnelli un bugiardo, un serpente. Accuse durissime rilasciate poco dopo l’annuncio della Superlega di calcio, progetto poi naufragato dopo appena 48 ore. Al centro della creazione di questo nuovo format calcistico c’era proprio Andrea Agnelli insieme con Florentino Perez, presidente del Real Madrid diventato anche presidente della Superlega, mentre Agnelli era il vice. Ceferin a 24tur ha raccontato maggiori dettagli di quella telefonata intercorsa tra lui ed Agnelli il sabato sera ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 22 aprile 2021) Aleksanderracconta un altro retroscena per quanto riguarda il ruolo di Andreae di quella famosaprima dell’entrata in scena della. Il presidente della Uefa aveva definitoun bugiardo, un serpente. Accuse durissime rilasciate poco dopo l’annuncio delladi calcio, progetto poi naufragato dopo appena 48 ore. Al centro della creazione di questo nuovo format calcistico c’era proprio Andreainsieme con Florentino Perez, presidente del Real Madrid diventato anche presidente della, mentreera il vice.a 24tur ha raccontato maggiori dettagli di quella telefonata intercorsa tra lui edilsera ...

Advertising

Eurosport_IT : Nonostante la pandemia e il momento di crisi globale, il n.1 della Uefa ha percepito 450mila euro lordi in più risp… - GoalItalia : PSG fuori dalla Superlega, Ceferin ringrazia Al-Khelaifi: 'Valori del calcio rispettati' ?? - Gazzetta_it : #Ceferin ai ribelli: 'C'è ancora tempo per cambiare idea. La #Juve? 15 anni fa era in B...' - MargaritaJaen : RT @SandroSca: ManU, Chelsea, City, L'pool, Spurs, Arsenal: annunciamo la SuperLega! Ceferin: vi do centinaia di milioni nei prossimi anni… - tuttoatalanta : Ceferin: 'Superlega torneo europeo, ma annuncio fatto a mezzanotte per il mercato USA' -