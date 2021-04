Superlega, attesa per le possibili sanzioni della Uefa (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – L’Uefa discuterà di possibili sanzioni per i 12 club che avrebbero dovuto dar vita alla Superlega, progetto già, per ora, bloccato.Karl-Erik Nilsson, uno dei vicepresidenti dell’Uefa, ha infatti dichiarato che l’organismo europeo discuterà di “possibili ulteriori conseguenze” per i club, anche se “ci sono già state conseguenze in qualche modo, dal momento che devono convivere con la loro vergogna”. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – L’Uefa discuterà di possibili sanzioni per i 12 club che avrebbero dovuto dar vita alla Superlega, progetto già, per ora, bloccato.Karl-Erik Nilsson, uno dei vicepresidenti dell’Uefa, ha infatti dichiarato che l’organismo europeo discuterà di “possibili ulteriori conseguenze” per i club, anche se “ci sono già state conseguenze in qualche modo, dal momento che devono convivere con la loro vergogna”.

