Super-OSS veneti. Ora la delibera della Regione sotto accusa alla Camera dei Deputati.

(Di giovedì 22 aprile 2021) Interrogazione di Maria Elena Boschi (IV)deisullan. 305/21 che istituisce il-OSS in Veneto. Standard qualitativi dell’assistenza di pericolo. Interpellanza urgente, rivolta al MinistroSalute – prima firmataria l’on. Maria Elena Boschi, IV – sugli standard qualitativi dei servizi socio-sanitari dopo laVeneto sul percorso di formazione complementare dell’OSS, nella quale si ricordano anche alcune note pubblicate nel sitoFNOPI che intanto ha dato mandato ai suoi legali per impugnare l’atto. L’interpellanza – segue alcune interrogazioni di molte forze politiche in modo trasversale sullo stesso ...

E inoltre ridisegna in modo del tutto autonomo le attività previste dall'accordo Stato - Regioni sull'organizzazione e i compiti deglidel 2003, che snatura completamente e che in base al ...Tuttavia, come più volte già osservato proprio dalla UIL, sarebbe opportuno impegnarsi affinchè gli stessivedano strutturata la loro presenza negli istituti di pena in maniera fissa e ...Interrogazione di Maria Elena Boschi (IV) alla Camera dei Deputati sulla delibera n. 305/21 che istituisce il Super-OSS in Veneto. Standard qualitativi dell'as ...FNOPI ai ministri di Salute e Affari regionali e al presidente delle Regioni. La delibera del Veneto sulle funzioni cliniche degli operatori sociosanitari mette ...