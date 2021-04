Super Lega, Sampaoli: “Non c’è da stupirsi, il mondo di oggi è fatto di disuguaglianze” (Di giovedì 22 aprile 2021) Jorge Sampaoli, tecnico dell’Olympique Marsiglia, ha parlato così in conferenza stampa del progetto Super Lega: “Nel calcio, come nella vita in generale, uno dei problemi maggiori è la disuguaglianza. Non c’è da stupirsi, quindi, che un gruppo di club economicamente potente abbia cercato di unirsi a scapito dei club più piccoli. Così va il mondo oggi, è questo lo spirito. Dobbiamo garantire che questo progetto non abbia successo. Non dovremmo separare gli esseri umani in due gruppi distinti. Per quanto riguarda la posizione del club, il presidente ha subito preso le distanze”. Foto: Twitter OM L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Jorge, tecnico dell’Olympique Marsiglia, ha parlato così in conferenza stampa del progetto: “Nel calcio, come nella vita in generale, uno dei problemi maggiori è la disuguaglianza. Non c’è da, quindi, che un gruppo di club economicamente potente abbia cercato di unirsi a scapito dei club più piccoli. Così va il, è questo lo spirito. Dobbiamo garantire che questo progetto non abbia successo. Non dovremmo separare gli esseri umani in due gruppi distinti. Per quanto riguarda la posizione del club, il presidente ha subito preso le distanze”. Foto: Twitter OM L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

