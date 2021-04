Super Lega, arriva il comunicato della Liga: “Tutti i club credono fortemente nel merito sportivo e rifiutano tale proposta” (Di giovedì 22 aprile 2021) Ecco il comunicato della Liga a proposito del progetto Super Lega: “La Liga si è riunita oggi con le 39 squadre spagnole non invitate a far parte della Super Lega per discutere a riguardo di tale proposta e del suo formato.I club presenti hanno rifiutato all’unanimità ed energicamente le idee di questa competizione.Tutti i club credono fortemente nel merito sportivo come unico criterio per potersi qualificare alle competizioni internazionali.Oggi, i tifosi del calcio di tutta Europa possono sognare che il proprio club, qualunque sia la sua dimensione, possa ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Ecco ila proposito del progetto: “Lasi è riunita oggi con le 39 squadre spagnole non invitate a far parteper discutere a riguardo die del suo formato.Ipresenti hanno rifiutato all’unanimità ed energicamente le idee di questa competizione.nelcome unico criterio per potersi qualificare alle competizioni internazionali.Oggi, i tifosi del calcio di tutta Europa possono sognare che il proprio, qualunque sia la sua dimensione, possa ...

