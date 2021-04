Super League | la UEFA ha deciso la pena per i 12 club fondatori Le ultime

(Di giovedì 22 aprile 2021), domani ci sarà la riunione dell’esecutivo che si riunirà per discutere della punizione per i 12. Ecco quanto emerge Nella giornata di domani si terrà la riunione dell’esecutivo della, che discuterà della linea da seguire nei confronti dei dei 12della, competizione al momento sospesa. Iche hanno tentato di organizzare il campionato europeo, secondo quanto il Corriere dello Sport, dovrebbero essere soltanto multati. Nessuna esclusione dei 12dalle coppe europee per una stagione, dunque, come si vociferava in ambienti. I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

juventusfc : Comunicazione relativa al progetto Super League: - Inter : ?? | COMUNICATO Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano ?? - OfficialASRoma : Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una 'super league' divisiva. #ASRoma - mrcbnfc : Non vorrei che questa cosa degli #ESG stia già cominciando a sfuggire di mano... - ikim17 : @christianrocca Mai stati in super League.... -

La UEFA risponde allaaffidandosi ai consigli delle leggende del calcio europeo: ecco la contromossa di Ceferin Aleksander Ceferin avrebbe stilato il suo piano per controbattere allaanche a ...Ceferin: Superlega mai esistita, club ribelli subiranno conseguenze "Secondo me, non c'è mai stata una. Era un tentativo di stabilire una fantomatica lega dei ricchi che non seguisse ..."Secondo me non c'è mai stata una Super League. Era un tentativo di stabilire una fantomatica lega dei ricchi che non seguisse alcun sistema, che non avrebbe tenuto conto della piramide del calcio in ...Il naufragio della Super League a due giorni dall'annuncio della sua nascita ha messo in una brutta posizione il presidente della Juventus Andrea Agnelli, dimessosi dall'ECA. Tanti i colleghi che non ...