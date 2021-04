Suning guarda al futuro dell'Inter: il piano per ottenere 250 milioni di euro (Di giovedì 22 aprile 2021) Suning è alla ricerca di un finanziamento di 250 milioni di euro per ristabilire le finanze dell'Inter. Leggi su 90min (Di giovedì 22 aprile 2021)è alla ricerca di un finanziamento di 250diper ristabilire le finanze

Ultime Notizie dalla rete : Suning guarda Inter, Conte: "Il futuro? Servirà chiarezza per i tifosi" ... mentre fuori dal campo, come noto, ci sono state una serie di turbolenze finanziarie che Suning ... Antonio Conte guarda entrambe le prospettive in gioco: sport e problemi delle istituzioni calcistiche. ...

Zhang prepara la festa con qualche ombra ... presidente attivissimo sui social solo quando l'inter vince ma che si guarda bene dall'apparire ... che rileverebbe le quote attualmente in mano a Lion Rock , o la stessa Suning, confidando sull'...

Inter, asse Suning-USA? La novità: “Al posto di Lion Rock potrebbe entrare…” fcinter1908 Suning guarda al futuro dell'Inter: il piano per ottenere 250 milioni di euro L'Inter incassa il fallimento della Superlega Europea e riparte per trovare nuovi fondi. La famiglia Suning, assistita da Goldman Sachs, ha già avviato i processi per un finanziamento di 250 milioni ...

Calciomercato Inter, futuro in nerazzurro: Conte ‘spaventa’ Le ultime di calciomercato Inter si soffermano sulle dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte in merito alla sua permanenza in nerazzurro ...

