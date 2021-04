Summit sul clima | Biden | “Dobbiamo agire | questo è il decennio decisivo” Draghi | “Ue raggiunga la neutralità climatica per il 2050”

(Di giovedì 22 aprile 2021) “Innanzitutto voglio ringraziare il presidente” perché il suo è “un totale cambio” di politica sull’ambiente “e abbiamo fiducia sul fatto che insieme possiamo vincere questa sfida”. Il presidente del Consiglio Marioha aperto il suo intervento al Leadersonte, vertice che riunisce i leader mondiali sul cambiamentotico, ringraziando Joeche ha impegnato gli Usa a dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030, aggiungendo che “questi passi porteranno l’economia americana a emissioni nette zero non oltre il“.ha assicurato che gli Usa sono “risoluti ad. Rispondendo e combattendo i cambiamentitici vedo l’occasione di creare milioni di posti di lavoro. È il ...

Advertising

HuffPostItalia : Giornata della Terra. L'Ue porta il Green Deal al summit sul clima di Biden - Rvaticanaitalia : 'Voglio ringraziare il presidente Biden. C'e' stato un cambio totale sull'ambiente, confidiamo di vincere insieme l… - Agenzia_Ansa : Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden raddoppierà l'obiettivo degli Usa sul clima con un taglio delle emissioni… - fattoquotidiano : Summit sul clima, Biden: “Dobbiamo agire, questo è il decennio decisivo”. Draghi: “Ue raggiunga la neutralità clima… - antopillosio : RT @ultimenotizie: Gli obietti che si sono dati i leader mondiali per fronteggiare il cambiamento climatico sono 'largamente insufficienti'… -

Ultime Notizie dalla rete : Summit sul

Rai News

In occasione della Giornata della Terra e ildei leader mondialiclima convocato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, l'orientamento è molto chiaro. Dall'acquisto di prodotti a ...Così il premier Draghi alclima,ringraziando Biden per il suo"totale cambio"di politica sull'ambiente:insieme si può vincere la sfida. L'Italia è"un paese bellissimo ma molto fragile. La ...Roma, 22 apr. (askanews) - Oltre 600 ematologi di tutto il mondo si incontrano, il 26 e 27 aprile, per il convegno 'Leukemia 2021', il meeting biennale dedicato alle leucemie e non solo, promosso da A ...Così il presidente Biden nel suo discorso di apertura del summit sul Clima organizzato dagli Usa e a cui ha invitato il presidente Cimese Xi Jinping è quello russo, Vladimir Putin. Il presidente ...