Sul clima grandi parole ma l’azione rimane flebile

Finita l'era negazionista di Trump riprende dunque, ma in modo troppo flebile, il filo del discorso, in una situazione pandemia dagli esiti ancora incerti. Di certo c'è solo che le politiche contro la crisi climatica segnano il passo. L'iniziativa del Presidente Biden, che segue la visita di John Kerry in Cina a incontrare a Shanghai il suo omologo Xie Zhenhua, è importante per cercare rimettere insieme i Paesi e rilanciare l'azione sul clima. Sul piano politico l'aspetto di maggior rilievo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

