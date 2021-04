Sul clima Biden doppia Obama. Impegno fino a -52% emissioni al 2030 (Di giovedì 22 aprile 2021) Ridurre le emissioni di combustibili fossili degli Stati Uniti fino al 50-52% entro il 2030. È l’Impegno che Joe Biden annuncia al summit globale sul clima, che raddoppia le riduzioni che l’amministrazione Obama si era impegnata a realizzare nello storico accordo sul clima di Parigi del 2015. Joe Biden farà l’annuncio formale in apertura del summit sul clima, conferma il New York Times. Gli Usa colgono così l’occasione della Giornata della Terra per annunciare il loro ritorno in una posizione di leadership a livello globale sul tema, esortando quindi gli altri paesi a seguirli sulla stessa strada. L’annuncio di Biden costituisce inoltre un significativo passo avanti anche rispetto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Ridurre ledi combustibili fossili degli Stati Unitial 50-52% entro il. È l’che Joeannuncia al summit globale sul, che radle riduzioni che l’amministrazionesi era impegnata a realizzare nello storico accordo suldi Parigi del 2015. Joefarà l’annuncio formale in apertura del summit sul, conferma il New York Times. Gli Usa colgono così l’occasione della Giornata della Terra per annunciare il loro ritorno in una posizione di leadership a livello globale sul tema, esortando quindi gli altri paesi a seguirli sulla stessa strada. L’annuncio dicostituisce inoltre un significativo passo avanti anche rispetto ...

