Suicidio Losito | parla in esclusiva l’avvocato di Alberto Tarallo | “Siamo in grado di dimostrare perché si è tolto la vita”

(Di giovedì 22 aprile 2021) «Basta falsità e ricostruzioni sommarie su: la verità sulla morte diè scritta in una serie di documenti inediti chepronti a mostrare ai magistrati». Dopo settimane di rumors e indiscrezioni a raffica innescate dall’indagine della Procura di Roma sull’ipotesi di istigazione aldello sceneggiatore Teodosio, FQMagazine per Ilfattoquotidiano.it ha chiesto alDaria Pesce, la penalista che in questa vicenda difende il produttore, di fare il punto della situazione visto l’«intreccio pericoloso» tra gossip, testimoni vip, debiti, case in vendita e lettere misteriose che hanno datoal cosiddetto Ares Gate. La prima novità, che aggiunge un ulteriore tassello a questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Suicidio Losito

Il Fatto Quotidiano

Poi, a proposito dell'Ares - Gate, del produttore Alberto Tarallo e deldi Teodosio(ex di Tarallo), ha dichiarato: "Ho detto a chi di dovere tutta la verità ? Non ho altro da ...... la presunta setta sul quale si indaga dopo alcune dichiarazioni di Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra, oggetto di un'inchiesta sul reato di istigazione aldi Teodosio. " Ho ...L'attore è stato convocato in procura per testimoniare: "Ho detto tutto ciò che sapevo, non ho altro da aggiungere", spiega a Chi ...Gabriel Garko ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in occasione della quale ha riferito di essere stanco di essere messo sempre alla gogna mediatica. Gabriel Garko, che ha fatto comin ...