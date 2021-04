Striscia, Tapiro d’Oro gigante ad Andrea Agnelli dopo il fallimento della Superlega (Di giovedì 22 aprile 2021) Striscia la notizia, tramite l’inviato Valerio Staffelli, ha consegnato ad Andrea Agnelli un Tapiro d’Oro gigante per la figuraccia rimediata a seguito del fallimento del progetto Super League a sole 48 ore dall’annuncio. Il numero uno della Juventus era tra i presidenti più esposti in questa vicenda, dall’alto del suo ruolo di vice-presidente della nuova lega di calcio europea sognata dal boss del Real Madrid Florentino Perez. L’annuncio di una nuova Superlega con dodici club fondatori ha destabilizzato il mondo dello sport e non solo, alla luce delle reazioni immediate dal mondo della politica, in particolare quella del governo britannico guidato da Boris Johnson, che ha portato di fatto alla ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 22 aprile 2021)la notizia, tramite l’inviato Valerio Staffelli, ha consegnato adunper la figuraccia rimediata a seguito deldel progetto Super League a sole 48 ore dall’annuncio. Il numero unoJuventus era tra i presidenti più esposti in questa vicenda, dall’alto del suo ruolo di vice-presidentenuova lega di calcio europea sognata dal boss del Real Madrid Florentino Perez. L’annuncio di una nuovacon dodici club fondatori ha destabilizzato il mondo dello sport e non solo, alla luce delle reazioni immediate dal mondopolitica, in particolare quella del governo britannico guidato da Boris Johnson, che ha portato di fatto alla ...

