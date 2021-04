Striscia la Notizia | Super Tapiro alla Juventus per il flop Superlega

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo illega, Valerio Staffelli dilaconsegna unnella puntata di giovedì 22 aprile. La rivoluzione al mondo del calcio che Andrea Agnelli, insieme ai proprietari di altre undici società europeo, ha provato a portare avanti costituendo lalega, un torneo elitario riservato ai club più ricchi (e indebitati) d’Europa, è stata un fallimento. E, si sa,lanon perdona. Per questo motivo Valerio Staffelli ha consegnato unsocietà bianconera. Anzi, è proprio il caso di dire un, viste le dimensioni extra large. La consegna è trasmessa ...

Advertising

Artemisia_99 : RT @AndreC198: essere stupido è un diritto, ma striscia la notizia ne abusa - Patry_P_ : RT @AndreC198: essere stupido è un diritto, ma striscia la notizia ne abusa - mifrasc : RT @AndreC198: essere stupido è un diritto, ma striscia la notizia ne abusa - pelleimpura : RT @AndreC198: essere stupido è un diritto, ma striscia la notizia ne abusa - cicisbrinzi84 : RT @AndreC198: essere stupido è un diritto, ma striscia la notizia ne abusa -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia

Laha fatto capolino a San Miniato , al viadotto San Bartolomeo . Si tratta del viadotto lungo la Fi - Pi - Li nel collegamento tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Nel servizio ...Uno dei personaggi televisivi più controversi è sicuramente Vittorio Brumotti: il campione di bike trial inviato diLaha l'abitudine di recarsi con la sua bicicletta nelle principali piazze di spaccio italiane e di 'denunciare', con una modalità simil - giornalistica, gli spacciatori, urlando ...Un fattore di questa striscia negativa è sicuramente dovuto alle assenze, per protocolli Covid, che hanno tenuto fuori squadra Altuve, Bregman, Alvarez, Maldonado e Garcia. Il manager Baker ha dovuto, ...Vittorio Brumotti è stato aggredito a Roma nel quartiere del Quarticciolo ma lo Chef Rubio ha attaccato duramente via social l'inviato di Striscia la Notizia. Chef Rubio, si sa, non è uno che le manda ...