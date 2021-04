(Di giovedì 22 aprile 2021) Parigi, 22 apr. – (Adnkronos) – Lo storico francesee sovietica, delle guerre del XX secolo, del colonialismo estoria del cinema, èla notte scorsa a Saint-Germain-en-Laye, a qualche decina di km da Parigi, all’età di 96 anni per le complicazioni del Covid-19. Di padre italo-greco e madre ucraina, era nato a Parigi il 24 dicembre 1924.Dopo aver insegnato all’ècole Polytechnique,venne nominato direttore di studi all’ècole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, dove ha diretto il gruppo di ricerca sul cinema e la storia. In questa veste alla fine degli anni ’80rese accessibili alpubblico gli ...

Advertising

TV7Benevento : **Storici: è morto Marc Ferro, grande specialista della Russia zarista e sovietica**... - zazoomblog : Storici: è morto Dieter Timpe studioso delle relazioni tra Roma e i popoli germanici - #Storici: #morto #Dieter… - TV7Benevento : Storici: è morto Dieter Timpe, studioso delle relazioni tra Roma e i popoli germanici... - La_Giulia_87 : Sto poliartista mi sa di morto di fica a livelli storici!!!! #PrimoAppuntamento -

Ultime Notizie dalla rete : **Storici morto

Metro

Lo storico tedesco Dieter Timpe, uno dei maggiori studiosi dell'espansione europea dell'Impero romano e delle relazioni tra l'antica Roma e i popoli germanici, èall'età di 89 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Università Julius Maximilians di Würzburg, di cui era professore emerito di storia antica.... la possibilità di contare sulla presenza di collaboratorie ben integrati nel tessuto ... in tasca i documenti di Stefano Barilli Stefano Barilli, è suo il corpo senza testa riaffiorato ...Per la ricorrenza del Santo patrono la Pro Loco di San Giorgio propone una sfida di ricordi a colpi di commenti social alle foto dei dettagli storici del paese ...L’AQUILA – “Il Parco della Maiella che diventa Geoparco dell’Unesco è un’occasione storica per il nostro Abruzzo e anche un modo per rilanciare la nostra identità di Regione Verde d’Europa”: lo dichia ...