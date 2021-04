Stefano De Martino si racconta attraverso le sue letture (Video) (Di giovedì 22 aprile 2021) Stefano De Martino e le sue letture del cuore In un’intervista a BookZ, la rubrica dedicata alla lettura de L’Espresso, Stefano De Martino, conduttore tv e ballerino, si racconta tra le passioni che lo riguardano, a partire dalla sua adolescenza, e a BookZ racconta dalla passione per la danza, allo studio. E ancora: i consigli del padre, anche lui ballerino. Poi il trasferimento a New York: “È stato il mio servizio militare: anni faticosi, duri, ma anche un grande sogno che si realizzava: dai meravigliosi teatri alle prospettive che quella città spalanca”. Stefano De Martino letture Una cosa forse lo contraddistingue più di tutto ed è l’amore per la sua Napoli: “Sono cresciuto con Massimo Troisi. Tra le prime ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 aprile 2021)Dee le suedel cuore In un’intervista a BookZ, la rubrica dedicata alla lettura de L’Espresso,De, conduttore tv e ballerino, sitra le passioni che lo riguardano, a partire dalla sua adolescenza, e a BookZdalla passione per la danza, allo studio. E ancora: i consigli del padre, anche lui ballerino. Poi il trasferimento a New York: “È stato il mio servizio militare: anni faticosi, duri, ma anche un grande sogno che si realizzava: dai meravigliosi teatri alle prospettive che quella città spalanca”.DeUna cosa forse lo contraddistingue più di tutto ed è l’amore per la sua Napoli: “Sono cresciuto con Massimo Troisi. Tra le prime ...

