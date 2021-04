Stefania Orlando all’Isola dei Famosi? La risposta e il commento su Tommaso Zorzi (Di giovedì 22 aprile 2021) Stefania Orlando ospite di Casa Chi ha parlato dell’Isola dei Famosi, partendo da Tommaso Zorzi nelle vesti di opinionista del reality show e svelando se accetterebbe, o meno, di sbarcare in Honduras. Isola dei Famosi, Stefania Orlando parla di Tommaso Zorzi Con Tommy mi sento soprattutto in tarda serata, notte… quando è più libero. Lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 aprile 2021)ospite di Casa Chi ha parlato dell’Isola dei, partendo danelle vesti di opinionista del reality show e svelando se accetterebbe, o meno, di sbarcare in Honduras. Isola deiparla diCon Tommy mi sento soprattutto in tarda serata, notte… quando è più libero. Lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Costanzo : Complici nella vita, ma anche sul palco: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando cantano al #MaurizioCostanzoShow??… - IlContiAndrea : Domenica ad #AvantiUnAltro “Vizi vs Nuove Frontiere”. Come caposquadra Stefania Orlando e il duo comico de I Sanson… - MediasetPlay : Tocchiamo una polemica e serviamo un caffeuccio approfittando della presenza di Stefania Orlando... Twittate con… - isorrisidiem : Comunque parlando di cose serie e realmente importanti Stefania Orlando opinionista voto 110 e lode. Sono completam… - Agata782121285 : RT @blurryxlines: Puoi togliere Stefania Orlando dal Gf ma non puoi togliere l’ossessione per Stefania Orlando ad alcune persone -