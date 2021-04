Stati Uniti, madre ammette di aver nutrito il figlio solo con cibo vegano: il bimbo ora è morto (Di giovedì 22 aprile 2021) Un bambino di soli sette mesi è morto di malnutrizione lo scorso ottobre: solo ora la madre ha ammesso di averlo nutrito soltanto con cibo vegano. Bambino morto per malnutrizione negli Usa, costretto al veganesimo dalla madre su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Un bambino di soli sette mesi èdi malnutrizione lo scorso ottobre:ora laha ammesso dilosoltanto con. Bambinoper malnutrizione negli Usa, costretto al veganesimo dallasu Notizie.it.

