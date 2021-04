Stasera in TV 22 aprile | cosa vedere | Un passo dal cielo o L’Isola dei Famosi

Leggi su ck12

(Di giovedì 22 aprile 2021)in TV 22: Undalsu Rai 1, Su Canale 5dei, su Rete 4 appuntamento con Diritto e Rovescio ScreenEccoverrà trasmessogiovedì 22sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 dalle 21.25 appuntamento con la fiction “Undal6” con protagonista Daniele Liotti. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il nuovo programma di Francesca Parisella “Anni 20”. In onda su Rai 3 alle 21.20 l’approfondimento “Amore criminale”. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Arriva lo spin off di “How I Met Your Mother”: la protagonista sarà Hilary Duffin Tv ...