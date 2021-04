Star Wars, Adam Driver: "In alcuni casi fare foto con i fan può essere disgustoso" (Di giovedì 22 aprile 2021) Adam Driver ha ripensato ai casi in cui ha trovato 'disgustoso' fare foto con i fan di Star Wars, il franchise che lo ha visto protagonista nel ruolo di Kylo Ren. Adam Driver ha raccontato perché, in determinati casi, fare foto con i fan di Star Wars, saga in cui lui ha interpretato il personaggio di Kylo Ren, può risultare disgustoso. L'attore ne ha parlato qualche tempo fa, riferendosi ad iniziative di beneficenza a cui gli capita di prendere parte. Nonostante la sua esperienza nella saga di Star Wars si sia conclusa con la tanto discussa trilogia sequel, Adam ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021)ha ripensato aiin cui ha trovato 'con i fan di, il franchise che lo ha visto protagonista nel ruolo di Kylo Ren.ha raccontato perché, in determinaticon i fan di, saga in cui lui ha interpretato il personaggio di Kylo Ren, può risultare. L'attore ne ha parlato qualche tempo fa, riferendosi ad iniziative di beneficenza a cui gli capita di prendere parte. Nonostante la sua esperienza nella saga disi sia conclusa con la tanto discussa trilogia sequel,...

