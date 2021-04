Speranza: “Siamo nella fase decisiva della battaglia contro il Covid” (Di giovedì 22 aprile 2021) Il ministro Speranza sul Covid: “Siamo in un momento decisivo. I vaccini ci permettono di programmare le prossime settimane”. ROMA – Il ministro Speranza è ritornato a parlare del Covid ad un webinar organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei psicologici. “Siamo entrati – ha assicurato il titolare della Salute, riportato dall’Adnkronos – nella fase decisiva della battaglia contro il Covid. Ancora c’è una situazione che merita la massima attenzione, ma abbiamo la campagna di vaccinazione, uno strumento che ci mette nelle condizioni di pianificare e pianificare settimane che saranno sicuramente diverse da quelle che abbiamo conosciuto in mesi ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Il ministrosul: “in un momento decisivo. I vaccini ci permettono di programmare le prossime settimane”. ROMA – Il ministroè ritornato a parlare delad un webinar organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei psicologici. “entrati – ha assicurato il titolareSalute, riportato dall’Adnkronos –il. Ancora c’è una situazione che merita la massima attenzione, ma abbiamo la campagna di vaccinazione, uno strumento che ci mette nelle condizioni di pianificare e pianificare settimane che saranno sicuramente diverse da quelle che abbiamo conosciuto in mesi ...

