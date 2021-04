Speranza: sì ai farmaci "ad uso umano" per gli animali. Ma ha fatto tutti gli esperimenti? (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un decreto secondo il quale gli animali domestici potranno essere curati anche con farmaci “ad uso umano”, oltre che con quelli prodotti per scopi veterinari. Molti animalisti hanno giustamente esultato per questa notizia. Anch'io mi unisco al grido di vittoria degli animalisti pur chiedendomi: ma sono stati fatti tutti gli esperimenti possibili prima di annunciare la novità? Domanda: ma se noi prendiamo una medicina adatta agli animali, ci funziona lo stesso? Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Ministro della Salute Robertoha firmato un decreto secondo il quale glidomestici potranno essere curati anche con“ad uso”, oltre che con quelli prodotti per scopi veterinari. Moltisti hanno giustamente esultato per questa notizia. Anch'io mi unisco al grido di vittoria deglisti pur chiedendomi: ma sono stati fattiglipossibili prima di annunciare la novità? Domanda: ma se noi prendiamo una medicina adatta agli, ci funziona lo stesso?

Advertising

enpaonlus : Ministro Speranza: ora è possibile curare gli animali con farmaci umani - enpaonlus : ?? Grande conquista dopo anni di battaglie: anche per gli animali sarà possibile usare farmaci a uso umano. ?? Passo… - fattoquotidiano : Gli animali domestici potranno essere curati con farmaci umani: Speranza firma il decreto. Lav: “Una conquista, men… - RenzoCianchetti : RT @FunkyDancer_: @atimo13 Se si facesse la cura domiciliare, questo genocidio crollerebbe poiché i farmaci genici non avrebbero piu motivo… - atimo13 : RT @FunkyDancer_: @atimo13 Se si facesse la cura domiciliare, questo genocidio crollerebbe poiché i farmaci genici non avrebbero piu motivo… -