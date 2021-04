Sostenibilità, Gruppo Cap: 'Informazioni trasparenti e leggibili, cittadino al centro' (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. - (Adnkronos) - Fornire Informazioni sempre più trasparenti e leggibili, mettendo il cittadino al centro. E' uno dei principi della transizione digitale che il Gruppo Cap ha fatto suo e in questo, incredibile a dirsi, il Covid ha dato una spinta, stavolta positiva. "Forse l'unico aspetto positivo del Covid è che ci ha fatto uscire dalla comfort zone consentendo di metterci in discussione su questi temi. Ci siamo messi al lavoro e abbiamo fatto un grosso salto qualitativo in questo anno e mezzo", dice all'AdnKronos Alessandro Russo, presidente del Gruppo Cap. Per parlare del nuovo sito Il nuovo sito, spiega Russo, "prevede tutta una serie di interazioni del cliente con l'azienda attraverso le quali può avere diverse Informazioni: dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. - (Adnkronos) - Forniresempre più, mettendo ilal. E' uno dei principi della transizione digitale che ilCap ha fatto suo e in questo, incredibile a dirsi, il Covid ha dato una spinta, stavolta positiva. "Forse l'unico aspetto positivo del Covid è che ci ha fatto uscire dalla comfort zone consentendo di metterci in discussione su questi temi. Ci siamo messi al lavoro e abbiamo fatto un grosso salto qualitativo in questo anno e mezzo", dice all'AdnKronos Alessandro Russo, presidente delCap. Per parlare del nuovo sito Il nuovo sito, spiega Russo, "prevede tutta una serie di interazioni del cliente con l'azienda attraverso le quali può avere diverse: dalla ...

Advertising

TV7Benevento : Sostenibilità, Gruppo Cap: 'Informazioni trasparenti e leggibili, cittadino al centro'... - fedescuglia : RT @Gruppo24ore: Una nuova sede più tecnologica e sostenibile per Il Gruppo 24 ORE nel cuore del Bicocca Business District, il quartiere si… - isa_bufacchi : RT @Gruppo24ore: Una nuova sede più tecnologica e sostenibile per Il Gruppo 24 ORE nel cuore del Bicocca Business District, il quartiere si… - PRESS_WEB : #sostenibilità #CSR #sustainability #economiacircolare #imprese Per i propri #store, scelto da #GruppoSelex il… - EsgData : ??In occasione della #EarthDay2021, @gruppo_a2a lancia le «Olimpiadi della #Sostenibilità», un progetto che coinvolg… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità Gruppo Giornata della Terra 2021: la programmazione speciale di Sky per bambini, ragazzi, adulti Con la campagna Sky Zero il gruppo si è impegnato a diventare net zero carbon entro il 2030. ... climatiche, ecologiche, legata alla sostenibilità. Ma anche, anzi soprattutto umane… La Terra è ...

MPS, nel 2020 proseguito percorso verso modello sostenibile ... la Banca ha proseguito il rafforzamento dei temi legati alla sostenibilità in vari ambiti. Per valutare l'impatto del Covid - 19 sui temi rilevanti, il Gruppo ha ritenuto ancor più decisiva, ...

Sostenibilità, Gruppo Cap: 'Informazioni trasparenti e leggibili, cittadino al centro' Il Sannio Quotidiano Con la campagna Sky Zero ilsi è impegnato a diventare net zero carbon entro il 2030. ... climatiche, ecologiche, legata alla. Ma anche, anzi soprattutto umane… La Terra è ...... la Banca ha proseguito il rafforzamento dei temi legati allain vari ambiti. Per valutare l'impatto del Covid - 19 sui temi rilevanti, ilha ritenuto ancor più decisiva, ...