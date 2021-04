Sorpresa Valeria Marini: la lite furiosa e poi il bacio in bocca. Tutti increduli al reality per quel gesto inaspettato (Di giovedì 22 aprile 2021) È arrivata tra noi, già da qualche settimana, la 20esima edizione di Supervivientes l’equivalente spagnolo dell’Isola dei Famosi. Da subitissimo la nostra rappresentante italiana, Valeria Marini, si è distinta in vari modi. Ancora prima di entrare a far parte del reality, quando i partecipanti erano smistati nelle camere, in attesa di recarsi in spiaggia, lei aveva già impostato un flirt con l’altro italiano dell’Isola: Gianmarco Onestini. Immediatamente dopo l’ingresso a Supervivientes, Valeria Marini ha inconsapevolmente scatenato le curiosità del web partecipando a una sfida in spiaggia, in cui si è visto in diretta nazionale il suo effettivo peso. Dopo aver intossicato i suoi compagni con delle uova marce e aver discusso con Sylvia Pantoja per un coltello, la Marini ha litigato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) È arrivata tra noi, già da qualche settimana, la 20esima edizione di Supervivientes l’equivalente spagnolo dell’Isola dei Famosi. Da subitissimo la nostra rappresentante italiana,, si è distinta in vari modi. Ancora prima di entrare a far parte del, quando i partecipanti erano smistati nelle camere, in attesa di recarsi in spiaggia, lei aveva già impostato un flirt con l’altro italiano dell’Isola: Gianmarco Onestini. Immediatamente dopo l’ingresso a Supervivientes,ha inconsapevolmente scatenato le curiosità del web partecipando a una sfida in spiaggia, in cui si è visto in diretta nazionale il suo effettivo peso. Dopo aver intossicato i suoi compagni con delle uova marce e aver discusso con Sylvia Pantoja per un coltello, laha litigato ...

