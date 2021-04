“Sono malata di tumore e mia madre si rifiuta di salvarmi la vita” | VIDEO (Di giovedì 22 aprile 2021) “Spero che si possa rendere conto che le possibilità di fare questa cosa ci Sono”. La voce flebile di Daniela Molinari. L’appello alla madre biologica affinché si sottoponga a un prelievo di sangue che potrebbe salvarle la vita. La donna, 48enne infermiera di Como e madre di due bambine, è malata di tumore e dopo essersi sottoposta a tutte le terapie previste dai protocolli, ha una sola opportunità per tentare di guarire da quel tremendo male che le sta devastando la vita. Ma la terapia sperimentale, che si basa sulla mappatura del DNA passa dalla volontà della madre che l’aveva abbandonata in orfanotrofio quando era piccola. Daniela Molinari, l’appello alla madre: “Ripensa alla tua decisione, salvami” La donna aveva lanciato un ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “Spero che si possa rendere conto che le possibilità di fare questa cosa ci”. La voce flebile di Daniela Molinari. L’appello allabiologica affinché si sottoponga a un prelievo di sangue che potrebbe salvarle la. La donna, 48enne infermiera di Como edi due bambine, èdie dopo essersi sottoposta a tutte le terapie previste dai protocolli, ha una sola opportunità per tentare di guarire da quel tremendo male che le sta devastando la. Ma la terapia sperimentale, che si basa sulla mappatura del DNA passa dalla volontà dellache l’aveva abbandonata in orfanotrofio quando era piccola. Daniela Molinari, l’appello alla: “Ripensa alla tua decisione, salvami” La donna aveva lanciato un ...

Advertising

neXtquotidiano : “Sono malata di tumore e mia madre si rifiuta di salvarmi la vita” | VIDEO - MLipperi : RT @PersempreNadia: Se fosse vero ..... ..... sono ancora più convinta di non farmi iniettare nulla di nulla. Dovessero passare sul mio c… - FMollialice : RT @LAVonlus: 24 aprile: Giornata internazionale animali 'da laboratorio' In Italia 600 mila usati e uccisi ogni anno Poca trasparenza proc… - Mario_Todaro_ : @szampa56 Dallarticolo noto che sono quasi 30 anni che esiste nella politica italiana un partito di razzisti omofob… - Carlo61093422 : RT @PersempreNadia: Se fosse vero ..... ..... sono ancora più convinta di non farmi iniettare nulla di nulla. Dovessero passare sul mio c… -