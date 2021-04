Soluzione fisiologica al posto del vaccino | medico indagato a Falconara Marittima Ancona

Advertising

Soverato : Covid, soluzione fisiologica al posto del vaccino: medico indagato - messveneto : Soluzione fisiologica al posto del vaccino, medico indagato ad Ancona. Al vaglio una trentina di casi: Perquisito l… - Radio1Rai : ??Un medico di base di Falconara Marittima (Ancona) avrebbe somministrato soluzione fisiologica invece del vaccino… - MediasetTgcom24 : Ancona, soluzione fisiologica al posto del vaccino: medico indagato #Pfizer - TgrRaiMarche : RT @TgrRai: Soluzione fisiologica al posto del #vaccino #Pfizer, indagato medico di base di #Ancona: almeno una trentina gli ignari pazient… -

Ultime Notizie dalla rete : Soluzione fisiologica

Un medico di base di Falconara Marittima (Ancona) avrebbe somministratoinvece del vaccino anti - Covid Pfizer che aveva in dotazione ad almeno una trentina di ignari pazienti che pensano di essere vaccinati. Sul caso indaga la Squadra Mobile di ...Il paziente viene medicato utilizzando:; Cadexomer con Iodio in polvere; Idrofibra con argento; Garze con acido ialuronico e sale sodico. Il 24 Maggio 2010 si raggiunge l' ...Ancona, 22 aprile 2021 - Un medico di base dell'Anconetano avrebbe somministrato soluzione fisiologica invece del vaccino anti-Covid Pfizer che aveva in dotazione ad almeno una trentina di ignari ...Un medico di base di Falconara Marittima, nell'Anconetano, è indagato per falso ideologico e lesioni commessi da pubblico ufficiale: avrebbe iniettato a una trentina di ignari pazienti soluzione fisio ...