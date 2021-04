Soluzione fisiologica al posto del vaccino | indagato un medico

(Di giovedì 22 aprile 2021) Unper aver somministrato unaaldel. La denuncia di alcuni pazienti. FALCONARA MARITTIMA (ANCONA) – Unper aver somministrato unaaldelanti-Covid Pfizer. Lo strano episodio è avvenuto in uno studio di Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Secondo quanto precisato da La Repubblica, una trentina di pazienti erano convinti di essere immunizzati, ma in realtà non aveva ricevuto nessuna dose. La denuncia è stata presentata da tre pazienti ed è stata aperta un’indagine dalla Procura con l’accusa di falso ideologico e lesioni commesse da pubblico ufficiale. Le ...

... provincia di Ancona, è indagato con le accuse di falso ideologico e lesioni commessi da pubblico ufficiale dopo che ha somministrato a dei pazienti unainvece delle dosi del ...Un medico, infatti, avrebbe finto di iniettare il vaccino ai propri pazienti. L'uomo avrebbe sostituito le dosi Pfizer con della soluzione fisiologica. Per ora si contano addirittura 30 persone che ...