Sollievo Torino | riecco Sirigu È negativo al Covid

Advertising

Gazzetta_it : Sollievo #Torino: #Sirigu è negativo al #Covid - Alexpey2 : @chetempochefa @RobertoBurioni Qui a Torino oggi fa caldo, però sto aspettando uno studio randomizzato in triplo ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Sollievo Torino

La Gazzetta dello Sport

Salvatore Sirigu è tornato negativo al Covid - 19. Ilpuò finalmente riabbracciare il suo portiere titolare, dopo diciassette giorni: era risultato positivo al tampone svolto la mattina del 5 aprile, pochi giorni dopo essere rientrato dagli ...Commenta per primo Ne vincitori ne vinti, il pareggio tra Bologna eper 1 - 1 ieri allo Stadio Dall'Ara è stato il risultato più giusto per una sfida in cui ...può tirare un sospiro die ...Ne vincitori ne vinti, il pareggio tra Bologna e Torino per 1-1 ieri allo Stadio Dall’Ara è stato il risultato più giusto per una sfida in cui ...L'Utim, Unione per la Tutela delle persone con disabilità intellettiva, chiede la creazione di una nuova comunità alloggio nel territorio del distretto Asl di Nichelino ...