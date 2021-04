Sollevamento pesi, il cinese Xiaojun Lyu supera Nino Pizzolato nel ranking mondiale stagionale dei -81 kg (Di giovedì 22 aprile 2021) Due settimane fa AntoNino Pizzolato si laureava per la seconda volta di seguito Campione d’Europa di Sollevamento pesi nella categoria fino a 81 kg, bissando il titolo di Batumi 2019 e avendo la meglio sul giovanissimo bulgaro Nasar al termine di un duello stellare. A Mosca il 24enne siciliano fu capace di demolire il precedente record personale e italiano, raggiungendo quota 370 kg di totale (contro i 369 di Nasar, che non parteciperà all’Olimpiade) e candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Per quanto visto nel corso del triennio di qualificazione a cinque cerchi, solamente due cinesi hanno dimostrato di poter valere più di 370 kg con buona costanza, ma al massimo uno dei due potrà partecipare alla rassegna olimpica in Giappone. Ieri, in occasione dei Campionati ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Due settimane fa Antosi laureava per la seconda volta di seguito Campione d’Europa dinella categoria fino a 81 kg, bissando il titolo di Batumi 2019 e avendo la meglio sul giovanissimo bulgaro Nasar al termine di un duello stellare. A Mosca il 24enne siciliano fu capace di demolire il precedente record personale e italiano, raggiungendo quota 370 kg di totale (contro i 369 di Nasar, che non parteciperà all’Olimpiade) e candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista dei prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Per quanto visto nel corso del triennio di qualificazione a cinque cerchi, solamente due cinesi hanno dimostrato di poter valere più di 370 kg con buona costanza, ma al massimo uno dei due potrà partecipare alla rassegna olimpica in Giappone. Ieri, in occasione dei Campionati ...

