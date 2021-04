Softball: Italia, prima uscita in Florida. Stati uniti tropo forti per le azzurre (Di giovedì 22 aprile 2021) Esordio dell’Italia nel ciclo di partite amichevoli previste durante lo stage in Florida finalizzato alla preparazione olimpica e alla conoscenza di alcune delle squadre che verranno incontrate dalle ragazze di Federico Pizzolini. In quest’occasione, allo USSSA Space Coast Complex di Viera, gli Stati uniti si sono confrontati con le azzurre. Il risultato è stato nettissimo a favore delle americane, un 16-0 che lascia ben poco spazio a interpretazioni nell’arco dei tre inning ufficialmente validi. Si è comunque continuato a giocare, per accordo, fino alla parte alta dell’ottava ripresa (in sostanza, questo fa aumentare il punteggio complessivo a 31-3). Le americane, prive di Rachel Garcia, Dejah Mulipola e Bubba Nickels, che sono attualmente impegnate nelle loro stagioni di college, si sono quasi tutte ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Esordio dell’nel ciclo di partite amichevoli previste durante lo stage infinalizzato alla preparazione olimpica e alla conoscenza di alcune delle squadre che verranno incontrate dalle ragazze di Federico Pizzolini. In quest’occasione, allo USSSA Space Coast Complex di Viera, glisi sono confrontati con le. Il risultato è stato nettissimo a favore delle americane, un 16-0 che lascia ben poco spazio a interpretazioni nell’arco dei tre inning ufficialmente validi. Si è comunque continuato a giocare, per accordo, fino alla parte alta dell’ottava ripresa (in sostanza, questo fa aumentare il punteggio complessivo a 31-3). Le americane, prive di Rachel Garcia, Dejah Mulipola e Bubba Nickels, che sono attualmente impegnate nelle loro stagioni di college, si sono quasi tutte ...

