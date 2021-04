Sky ricorre contro l' assegnazione a Dazn dei diritti Tv del campionato di Serie A

(Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - Sky ha fatto ricorso al tribunale di Milanol'deitelevisivi relativi ai campionati di calcio dellaA, del triennio 2021-2024. E' quanto apprende l'Agi da fonti vicine al dossier secondo le quali il ricorso verterebbe sulla presunta violazione della legge Melandri che impedisce ad un unico operatore di acquisire tutti ile partite. ITv deldi calcio sono stati assegnati adalla Lega diA per il triennio 2021-2024 per una cifra di 840 milioni dopo 18 anni di 'dominio' Sky. A favore si erano espressi 16 club4 contrari (Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo). Il quorum necessario era di 14. Nell''affare' entra anche Tim che ...

ha presentato un ricorso al Tribunale contro l'assegnazione dei diritti tv della Serie A 2021/24 a Dazn, secondo quanto appreso dall'ANSA., assistita dallo studio Cleary Gottlieb, punta il dito contro la presunta violazione della Legge Melandri per quanto riguarda la norma che vieta ad un singolo operatore di acquistare tutti i ...Esteticamente, Moto G20 (165,22 x 75,73 x 9,19 mm)ad un frontale con notch a V per la ... secondo le colorazioni alternative Rosa Flamingo oBlu (un misto di verde e blu), al prezzo ...Secondo quanto riportato da Milano Finanza, Sky ha presentato ricorso contro Dazn per l'assegnazione dei diritti tv per la Serie A.L'emittente di Murdoch, che ha trasmesso le partite negli ultimi 18 anni, contesta la violazione della legge Melandri ...