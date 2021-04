Shakespeare, se Amleto incontra a teatro Don Chisciotte della Mancia (Di giovedì 22 aprile 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a William Shakespeare e Miguel de Cervantes in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Una giornata che si celebra lo stesso giorno della morte dei due illustri autori. Abbiamo anche strizzato l’occhio alla nostra attualità. Di fronte a lui di nuovo le luci soffuse di un sipario chiuso mentre tutt’intorno si poteva sentire il brusio del pubblico in attesa del gran finale. Persino i suoi amici Carlo e Guido gli facevano cenno insistentemente di entrare in scena. Eppure Giacomo Florio, noto nella sua piccola cittadina di provincia come Shakespeare, decise di prendersi del tempo per gustarsi quegli attimi. Momenti che nei precedenti mesi difficili sembrava non dovessero più tornare. Si rivide qualche tempo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a Williame Miguel de Cervantes in occasioneGiornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Una giornata che si celebra lo stesso giornomorte dei due illustri autori. Abbiamo anche strizzato l’occhio alla nostra attualità. Di fronte a lui di nuovo le luci soffuse di un sipario chiuso mentre tutt’intorno si poteva sentire il brusio del pubblico in attesa del gran finale. Persino i suoi amici Carlo e Guido gli facevano cenno insistentemente di entrare in scena. Eppure Giacomo Florio, noto nella sua piccola cittadina di provincia come, decise di prendersi del tempo per gustarsi quegli attimi. Momenti che nei precedenti mesi difficili sembrava non dovessero più tornare. Si rivide qualche tempo ...

