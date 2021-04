Servizio 118 | Zinzi | “Medici da tre mesi senza indennità aggiuntiva | accelerare”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sulla questione delleaidel 118 bisogna. È trascorso un mese dall’audizione che richiedemmo per poter affrontare quella che rischia di trasformarsi in un’emergenza per la Campania. Da allora, nonostante le promesse e l’impegno assunto anche in Commissione Sanità, poco o nulla è cambiato. Accogliemmo con soddisfazione la sospensione delle procedure di recupero dellegià erogate, ma non si può pensare che il problema sia risolto così. Da tredelemergenza non percepiscono la corresponsione dell’, una situazione che non può perdurare. Bisogna intervenire subito per evitare di penalizzare ulteriormente professionisti validi ...

Si va verso la conclusione della vertenza sulle indennità del personale delin Campania. La Regione ha lavorato in questi giorni ad alcune ipotesi, in 'un contesto di legittimità degli atti' fanno sapere da Palazzo Santa Lucia, che 'potrebbero risolvere la ..."Sulla questione delle indennità ai medici del 118 bisogna accelerare. È trascorso un mese dall'audizione che richiedemmo per poter affrontare quella che rischia di trasformarsi in un'emergenza per la ...