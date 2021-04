Serie C, Juventus U23-Olbia: così le probabili formazioni (Di giovedì 22 aprile 2021) Juventus U23-Olbia è il recupero della 32a giornata del campionato di Serie C girone B che al “Moccagatta”, potrà essere seguita dalle 15.00. Bianconeri in deficit di risultati, sardi proiettati a chiudere il discorso salvezza. Ecco come le due compagini potrebbero iniziare la gara. Il momento della Juventus U23 I bianconeri di Zauli, con 48 punti dopo 35 giornate (13 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte), sono al momento al nono posto in classifica. Nelle ultime 5 giornate, tuttavia, la squadra ha fortemente decelerato, mettendo in fila 3 sconfitte e 2 pareggi. In particolare domenica scorsa, contro le Pantere del Renate in trasferta, la Juventus U23 è caduta con il risultato di 2-1. Dopo essere passati in vantaggio con Aké, infatti, i bianconeri si sono fatti superare dai gol di Possenti e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)U23-è il recupero della 32a giornata del campionato diC girone B che al “Moccagatta”, potrà essere seguita dalle 15.00. Bianconeri in deficit di risultati, sardi proiettati a chiudere il discorso salvezza. Ecco come le due compagini potrebbero iniziare la gara. Il momento dellaU23 I bianconeri di Zauli, con 48 punti dopo 35 giornate (13 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte), sono al momento al nono posto in classifica. Nelle ultime 5 giornate, tuttavia, la squadra ha fortemente decelerato, mettendo in fila 3 sconfitte e 2 pareggi. In particolare domenica scorsa, contro le Pantere del Renate in trasferta, laU23 è caduta con il risultato di 2-1. Dopo essere passati in vantaggio con Aké, infatti, i bianconeri si sono fatti superare dai gol di Possenti e ...

Advertising

goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - ZZiliani : Lo sa tutto il mondo, ma #Ceferin ha fatto bene a rammentare che 15 anni fa la #Juventus era in serie B. E però è s… - juventusfc : #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Inizia #JuveParma! INSIEME! Live: - UgoBaroni : RT @SkySport: Juve-Parma, Pirlo: 'Cristiano Ronaldo in barriera? Cose che capitano' - TMit_news : Alex Sandro porta a 1?3? il numero di marcatori di campionato della Juventus ??, momentaneamente decima in Serie A… -