Serie A | Sky presenta ricorso in tribunale contro l' assegnazione dei diritti tv a Dazn

Advertising

SkySport : De Zerbi: 'Forse non allenerò mai una big, ma ho difeso il calcio' - SkySport : MILAN-SASSUOLO 1-2 Risultato finale ? ? #Calhanoglu (30') ? #Raspadori (76’) ? #Raspadori (83’) ? ??… - SkySport : ?? MANDRAGORA ALL'INCROCIO DEI PALI ?? Super gol del centrocampista del Torino ??? Al Dall'Ara finisce 1-1 col Bologna… - Barbie_Satana : RT @SkyTG24: Stay Wild, la serie di Leonardo DiCaprio sulla fauna selvatica a rischio estinzione - luludisa1969 : RT @SkySport: Inizia Napoli-Lazio: segui il LIVE ? #NapoliLazio Su Sky Sport Uno ? #SkySerieA #SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sky

Continuerà in tribunale, la disputa trae Dazn per l'assegnazione dei diritti tv del campionato diA di calcio per il triennio 2021 - 2024 a Dazn. La pay - tv, si apprende, ha infatti presentato un ricorso d'urgenza in tribunale ...NAPOLI - LAZIO 2 - 0 LIVE 7' rig. Insigne, 12' Politano NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas Koulibaly Hysaj; Fabiàn, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso ...Continuerà in tribunale, la disputa tra Sky e Dazn per l'assegnazione dei diritti tv del campionato di Serie A di calcio per il triennio 2021-2024 a Dazn.La diretta di Napoli-Lazio, partita di Serie A che si gioca oggi giovedì 22 aprile 2021 alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La gara della 32a giornata sarà trasmessa in dirett ...