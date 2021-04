Serie A, Roma-Atalanta 0-0 (LIVE) (Di giovedì 22 aprile 2021) Serie A, il programma e i risultati di giovedì 22 aprile. Roma-Atalanta e Napoli-Lazio le ultime due sfide. Roma – Serie A, il programma e i risultati di giovedì 22 aprile. Roma-Atalanta e Napoli-Lazio le ultime due sfide in programma. Serie A, i risultati di giovedì 22 aprile Di seguito i risultati di Serie A di giovedì 22 aprile, sfide valide per la trentaduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Roma-Atalanta 0-0Napoli-Lazio (ore 20:45) Pallone Serie ASerie A, Roma-Atalanta LIVE Roma-Atalanta ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021)A, il programma e i risultati di giovedì 22 aprile.e Napoli-Lazio le ultime due sfide.A, il programma e i risultati di giovedì 22 aprile.e Napoli-Lazio le ultime due sfide in programma.A, i risultati di giovedì 22 aprile Di seguito i risultati diA di giovedì 22 aprile, sfide valide per la trentaduesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)0-0Napoli-Lazio (ore 20:45) PalloneA,...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Dzeko ha realizzato 6 gol contro l’Atalanta in Serie A. Contro nessuna squadra ha un bilancio di reti migliore i… - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA AS ROMA: 'FORTEMENTE CONTRARI A MODELLO CHIUSO Totalmente in contrasto con spirito del gioco N… - ZZiliani : Un vero peccato che non venga attuata la proposta #Neville, che da tifoso United vuole il Manchester retrocesso:… - Corriere : Roma-Atalanta: Gasperini si affida a Zapata, Fonseca a Dzeko Live 0-0 - edavid57edavid : RT @repubblica: Sky, ricorso contro il bando dei diritti tv: procedura d'urgenza prima dell'Assemblea -