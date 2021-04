Serie A, Napoli-Lazio 5-2: “manita” azzurra e Gattuso può sorridere, batosta biancoceleste (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Napoli surclassa la Lazio: al "Maradona" i partenopei si impongono per 5-2 sui biancocelesti.Nell'ultima sfida della 32a giornata gli azzurri hanno piegato senza troppi problemi la compagine guidata da Simone Inzaghi e fatto così un'ulteriore balzo in classifica. Grande protagonista della gara è stato senza dubbio Lorenzo Insigne autore di una splendida doppietta (rigore e destro a giro alla sua maniera), prestazione da incorniciare anche per Mertens e Politano che hanno realizzato due reti di pregevole fattura. Dopo il momentaneo 4-0 ci pensano Immobile e Milinkovic-Savic a riaprire la gara, ma a pochi minuti dal termine mette il punto esclamativo sulla gara la sesta rete in campionato di Osimhen.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilsurclassa la: al "Maradona" i partenopei si impongono per 5-2 sui biancocelesti.Nell'ultima sfida della 32a giornata gli azzurri hanno piegato senza troppi problemi la compagine guidata da Simone Inzaghi e fatto così un'ulteriore balzo in classifica. Grande protagonista della gara è stato senza dubbio Lorenzo Insigne autore di una splendida doppietta (rigore e destro a giro alla sua maniera), prestazione da incorniciare anche per Mertens e Politano che hanno realizzato due reti di pregevole fattura. Dopo il momentaneo 4-0 ci pensano Immobile e Milinkovic-Savic a riaprire la gara, ma a pochi minuti dal termine mette il punto esclamativo sulla gara la sesta rete in campionato di Osimhen.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

OptaPaolo : 102 - I migliori marcatori nella storia del #Napoli in Serie A: Dries #Mertens 102 Antonio Vojak102 Marek Hamsik10… - OptaPaolo : 102 - Best scorers in #Napoli's history in Serie A: Dries #Mertens 102 Antonio Vojak 102 Marek Hamsik 100 Lorenzo… - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Lazio 5-2: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - estornudoauto : RT @cmdotcom: Il #Napoli vede la #ChampionsLeague: 5-2 alla #Lazio, Gattuso a -1 da #Juve e #Atalanta -