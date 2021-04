Serie A, Corriere della Sera: “I club pensano di fare causa ad Agnelli per la fuga dei fondi” (Di giovedì 22 aprile 2021) Diversi presidenti di club di Serie A non hanno dimenticato il passo indietro fatto da Andrea Agnelli e Beppe Marotta nella questione dell’ingresso dei fondi di private equity. A posteriori, non passa inosservata la retromarcia del patron bianconero dopo l’arrivo a Torino di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, dello scorso gennaio. Proprio per questo, più di una società starebbe pensando di fare causa per danni ad Agnelli, considerato il principale colpevole del fallimento dell’operazione, pur consapevoli che il comitato non sia un organo istituzionale della Lega. Lo sottolinea Il Corriere della Sera, che evidenzia come i presidenti più determinati potrebbero fare ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Diversi presidenti didiA non hanno dimenticato il passo indietro fatto da Andreae Beppe Marotta nella questione dell’ingresso deidi private equity. A posteriori, non passa inosservata la retromarcia del patron bianconero dopo l’arrivo a Torino di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, dello scorso gennaio. Proprio per questo, più di una società starebbe pensando diper danni ad, considerato il principale colpevole del fallimento dell’operazione, pur consapevoli che il comitato non sia un organo istituzionaleLega. Lo sottolinea Il, che evidenzia come i presidenti più determinati potrebbero...

