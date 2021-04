Serie A, cinque squalificati. Bonaventura salta la Juve, il Cagliari senza Nainggolan (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono cinque i calciatori sanzionati con un turno di squalifica dal Giudice Sportivo dopo le 8 partite fin qui disputate valide per la 32esima giornata di Serie A. Si tratta di Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Filip Djuricic (Sassuolo), Radja Nainggolan (Cagliari), Ivan Radovanovic (Genoa) e Stefano Sturaro (Hellas Verona). Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Sonoi calciatori sanzionati con un turno di squalifica dal Giudice Sportivo dopo le 8 partite fin qui disputate valide per la 32esima giornata diA. Si tratta di Giacomo(Fiorentina), Filip Djuricic (Sassuolo), Radja), Ivan Radovanovic (Genoa) e Stefano Sturaro (Hellas Verona). Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

apetrazzuolo : GIUDICE SPORTIVO - Serie A, cinque giocatori squalificati per un turno: la lista - marinabeccuti : Giudice Sportivo, in serie A cinque squalificati - Torinogranatait : Giudice Sportivo, in serie A cinque squalificati - sportal_it : Serie A, cinque squalificati per un turno - SBrannetti : RT @LaVeritaWeb: Prima di Bibbiano ci fu il caso dei presunti orchi del Modenese In cinque puntate il racconto delle famiglie cui furono to… -