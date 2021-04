Serie A calcio | Napoli-Lazio 5-2 | Roma-Atalanta 1-1 Si infiamma la lotta per la Champions League

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 aprile 2021) Si conclusa la 32ma giornata della Serrie A 2021 di. Ilha sconfitto laper 5-2: una doppietta di Insegne (7? e 53?) e i sigilli di Politano (al 12?) e di Mertens (al 65?) hanno fatto volare i partenopei sul 4-0 tra le murra amiche, Immobile e Milinkovic-Savic hanno tentato di riaprire i conti, poi è arrivato il timbro di Osimhen. Gli azzurri sono ora quinti in classifica a due punti di distacco dae Juventus, a tra dal Milan. L aè invece sesta a -5 dai partenopei (con una partita da recuperare). L’ha pareggiato per 1-1 contro la: Malinovsky porta in vantaggio la Dea al 26?, Cristante acciuffa il pareggio al 75?. I capitolini sono settimi a tre punti di distacco dai cugini. Foto: Lapresse