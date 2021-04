Senza gioco legale, vince solo la criminalità. L’appello del settore a Draghi (Di giovedì 22 aprile 2021) “Sconcerto e infinita preoccupazione per l’ asSenza di indicazioni sulle riaperture del gioco legale nella bozza del decreto Covid”. Questo il commento delle quattro Organizzazioni che riuniscono le componenti industriali, produttive, del commercio, di servizi e la rete degli esercenti del gioco legale (Acadi-Associazione Concessionari dei Giochi Pubblici aderente a Confcommercio, Sistema gioco Italia e As.Tro Assotrattenimento aderenti a Confindustria, Fiegl- Federazione Italiana Esercenti gioco legale aderente a Confesercenti). “Il governo, anche alla luce della drammatica situazione economica del Paese, ha deciso di riaprire nelle prossime settimane praticamente tutte le attività economiche, compresi cinema, teatri, palestre” – affermano i vertici ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 aprile 2021) “Sconcerto e infinita preoccupazione per l’ asdi indicazioni sulle riaperture delnella bozza del decreto Covid”. Questo il commento delle quattro Organizzazioni che riuniscono le componenti industriali, produttive, del commercio, di servizi e la rete degli esercenti del(Acadi-Associazione Concessionari dei Giochi Pubblici aderente a Confcommercio, SistemaItalia e As.Tro Assotrattenimento aderenti a Confindustria, Fiegl- Federazione Italiana Esercentiaderente a Confesercenti). “Il governo, anche alla luce della drammatica situazione economica del Paese, ha deciso di riaprire nelle prossime settimane praticamente tutte le attività economiche, compresi cinema, teatri, palestre” – affermano i vertici ...

