“Sei una donna facile”. UeD, nuovo duro scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: la tensione è alle stelle. Cos’è successo (Di giovedì 22 aprile 2021) A Uomini e Donne Gemma Galgani ancora al centro dello studio e delle polemiche per la sua conoscenza con Aldo, che pure è soltanto un’amicizia, a detta loro, almeno fino a qualche giorno fa. Le soddisfazioni di Gemma Di fronte ad una Gemma entusiasta per essere arrivata prima alla sfilata manco avesse vinto il Premio Nobel e che cerca di provocare l’opinionista: “Peccato che eri assente quando ho vinto la sfilata, mi avrebbe dato maggiore soddisfazione” Tina parte subito cercando di ridimensionarla: “Sei una donna molto facile sotto tutti i punti di vista, ti accontenti di poco”. La dama torinese risponde: “Mi accontento di poco. Anche le piccole cose possono regalarti gioie e bisogne apprezzarle”. Il corteggiatore seduto, Aldo, afferma di essere cambiato ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 22 aprile 2021) A Uomini e Donneancora al centro dello studio e delle polemiche per la sua conoscenza con Aldo, che pure è soltanto un’amicizia, a detta loro, almeno fino a qualche giorno fa. Le soddisfazioni diDi fronte ad unaentusiasta per essere arrivata prima alla sfilata manco avesse vinto il Premio Nobel e che cerca di provocare l’opinionista: “Peccato che eri assente quando ho vinto la sfilata, mi avrebbe dato maggiore soddisfazione”parte subito cercando di ridimensionarla: “Sei unamoltosotto tutti i punti di vista, ti accontenti di poco”. La dama torinese risponde: “Mi accontento di poco. Anche le piccole cose possono regalarti gioie e bisogne apprezzarle”. Il corteggiatore seduto, Aldo, afferma di essere cambiato ...

Advertising

LegaSalvini : CONTRO BEPPE GRILLO MANCA UNA VOCE DI DONNA: DOVE SEI, VIRGINIA RAGGI? - serracchiani : Non c’è amarezza di padre che tenga. Soprattutto se sei influente, non alzi il velo del sospetto sui giudici e non… - CarloCalenda : Forse, dico forse, il giornalista avrebbe dovuto dare conto del fatto che rispondevo a una frase di Boccia “se non… - bethfuckoff : @giocodelmuori No sei una persona razionale e soprattutto significa che lo ami così tanto da non volervo più vedere soffrire - taylorshug : @LuMisspucciina COL CUORE HO RAGGIUNTO IL MASSIMO IN UNA NOTTE DI HN SETTEMBRE TRAGICO SEI STATO TU -